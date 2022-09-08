Тернопільська волонтерка Христина Феціца допомагає військовим із 2014 року. Зараз майже щотижня їздить на фронт, щоб передати квадрокоптери, прилади нічого бачення, запчастини до автомобілів і планшети для наших захисників.

— Хлопці з логістичного центру казали, що дівчата не повинні їхати на передову. Відповідала їм: “Я доросла людина. Сама вирішую”, — говорить Христина Феціца в інтерв’ю виданню Gazeta.ua. — Стала волонтерити, коли почалася війна на Донбасі. Відтоді не мала жодної перерви. Тепер я на фронті майже щовихідного. Інколи буває, що через обстріли не можу доїхати до місця призначення. Намагаюся доставити допомогу якнайдалі, а вже звідти її хлопці забирають. Доки ми не переможемо, доки я матиму фізичну й моральну сили, робитиму це.

Раніше Христина Феціца працювала юристкою. Тепер вона — головна спеціалістка у відділі Міністерства у справах ветеранів у Тернопільській області. На фронт їздить на власному автомобілі.

— Намагаюся виїздити вранці, щоб до вечора доїхати хоча б до першого пункту призначення. Інколи в дорозі можу бути і дві доби. Через це маю проблеми зі спиною. Якось стало зле на заправці. Затерпли руки, ноги, шия, голова. Всі показники попадали. Прокапали мене. А наступного дня поїхала до наших хлопців, — говорить Христина. — Вірю в перемогу України, і це додає мені сил.