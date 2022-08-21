Службова собака тернопільських рятувальників Фіона вміє самостійно шукати людей на великих територіях.

Упродовж трьох тижнів рятувальниик разом із Фіоною проходили відповідне навчання у португальському місті Альбуфейра. За результатами навчання Фіона отримала сертифікат і стала першою собакою в Україні, яка шукає людей за методом Аркон. Це метод, який розвиває у собаки самостійність у пошуку людей.

– Минулого місяця наша команда від Головного упарвління ДСНС України у Тернопільській області перебувала закордоном в Португалії, в місті Альбуфейра, – розповіла Катерина Кузик, начальник кінологічного відділення. – Рятувальники Португалії та Іспанії організували для України навчання з підготовки службових собак у пошуку людей, як у завалах, так і на великих територіях. Для нашої команди це був дуже важливий досвід. Ми познайомилися, як з культурою країни, так і отримали нові навички та вміння, як для себе, так і для собак. На навчанні з України були три собаки. І наша Фіона показала один з найкращих результатів. Але всі собаки працювали на відмінно, кожна була особливою, оскільки кожна з них була задіяна в іншому напрямку.

Інструктор службового собаківництва, рятувальник Тарас Жук розповів, що його чотирирічна собака Фіона працює з тернопільськими рятувальниками вже два роки. Минулого року вона пройшла щорічну атестацію в місті Ромни – це пошук людей у лісових масивах. А під час перебування в місті Альбуфейра її навчали методу Аркон – пошук та виявлення людей на великих територіях.