Срібну медаль виграла тернопільська спортсменка Іванна Дяченко на чемпіонаті світу серед студентів з веслування на байдарках і каное. Змагання пройшли 16-18 вересня у польському місті Бидгощ.

Як повідомили на офіційному сайті чемпіонату, в перший день перегонів у байдарках-одиночках на дистанції 200 метрів серед жінок олімпійською чемпіонкою стала Олена Вишневска з Польщі. Друге місце зайняла наша землячка Іванна Дяченко, а третьою стала спортсменка з Чехії Анєжка Палоудова.

Усього на чемпіонаті змагалися 159 учасників з 18 країн. Відбулося 28 перегонів на каноє і байдарках: індивідуальні, командні з двох та з чотирьох осіб на дистанціях в 200, 500 і 1000 метрів. У чоловічих змаганнях взяли участь 101 студент, а в жіночих – 58 студенток.

Додамо, що Іванна Дяченко блискуче виступила і на попередньому чемпіонаті з веслування на байдарках і каное в Україні, який нещодавно пройшов в Умані на Осташківському ставі. Там вона виграла п’ять золотих, срібну та дві бронзові медалі. За даними управління фізкультури і спорту Тернопільської обласної військової адміністрації золоті нагороди Іванка Дяченко здобула в байдарці-одиночці та жіночій четвірці на дистанціях 200 та 500 метрів. Перше місце також виграла у змішаному екіпажі байдарки-четвірки на 200-метрівці. Срібну медаль дівчина отримала за друге місце у складі змішаного екіпажу байдарки-четвірки на 500-метрівці, а дві бронзові нагороди наша землячка здобула у змішаному екіпажі байдарки-двійки на 200- та 500-метровій дистанціях.

Іванна Дяченко навчається у Західноукраїнському Національному університеті та Тернопільській обласній школі вищої спортивної майстерності. Тренують спортсменку Анжела Дяченко та Володимир Гикавий.

Фото із сайту ЗУНУ