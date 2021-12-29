Робочу групу, яка займатиметься розробкою концепції розвитку парків створили у міській раді. У розпорядженні щодо створення такої групи вказано, що утворена вона для того, щоб зберегти існуючі та перспективні рекреаційні навантаження, забезпечити належний комплексний благоустрій та покращити інфраструктуру парків.

Очолив робочу групу заступник міського голови Владислав Стемковський. До неї увійшли працівники управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м.Тернополя», начальник управління містобудування, архітектури та кадастру, заступник директора ТОВ «НТ Дорбудпроект», архітектор і підприємець.

Начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олег Соколовський у телепрограмі «В Центрі уваги» розповів, що основна ідея розвитку парків полягає в тому, що кожен із них повинен мати свою родзинку. Він також повідомив, що вже відбулося перше засідання робочої групи, на якому було розглянуто запропоновані проекти, які можна втілити у тернопільських парках.

– Зараз ми все обдумуємо і шукаємо «золоту» середину, що саме робити, – каже Олег Соколовський. – Наведу деякі приклади. У гідропарку є багато озерець, але вони заросли, біля них немає тротуарів. Тому там треба зробити доріжки, освітлення і люди вже зможуть там безпечно ходити. Одна із ідей називається «Тернопільська венеція» – ми хочемо, щоб всі ці озерця були гарними, цікавими, можна зробити більше містків і це буде цікаво. Можна також з’єднати тротуарами територію де розміщений водяний млин з територією парку. Багато всього планується із залученням бюджетних і державних коштів. Один із найулюбленіших парків тернополян – парк імені Шевченка. Але територія, де проходить дощовий колектор – занедбана. Там також є велика зелена зона, але вона неприваблива. Є ідея поставити у ній альтанку і облаштувати доріжки до цієї альтанки. Доріжки оздобити перголами з декоративними рослинами, встановити гарні ліхтарі. Є багато цікавих ідей й щодо інших парків.

Додамо, що на грудневій сесії депутати затвердили «Програму розвитку парків на 2022 – 2024 роки». Про те, що нею передбачено напишемо пізніше.

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