Тернопільська міська територіальна виборча комісія 24 вересня зареєструвалаЛеоніда Бицюру кандидатом на посаду міського голови Тернополя.

19-го вересня партія «Батьківщина» висунула його кандидатом на посаду міського голови Тернополя. При цьому Леонід Олексійович залишається позапартійним і займає друге місце у списку партії «Батьківщина» до міської ради.

Про свої наміри кандидат офіційно заявив на особистій сторінці у соціальних мережах.

До слова, розвитком міста Леонід Бицюра почав займатися із жовтня 2006 року. Спершу в якості депутата очолив комісію з питань законності, згодом зайняв посаду заступника міського голови Тернополя, керував справами виконавчого комітету міської ради. ЛеонідБицюра, як ніхто інший, знає як ефективно керувати містом в складних умовах, і вже не перший рік навчає цьому в «Школі мерів». Пройшов усі кар’єрні щаблі: від економіста, юриста, рядового службовця до заступника голови облдержадміністрації. Завдяки Леонідові Бицюрі в Тернополі з’явилися такі іміджеві родзинки, як аераційні фонтани, «Книга рекордів Тернополя», «Премія Добра», започатковано проєкт «Музей Тернополя», пам’ятники і пам’ятні знаки Євгенові Коновальцю, Степанові Сапеляку, таємному товариству «Громада», військовим морякам, бронзові моделі костелу, гімназії та ратуші.