Магістрантка факультету фізичного виховання ТНПУ ім. Володимира Гнатюка Ірина Коляденко здобула бронзову нагороду на Чемпіонаті світу.

Змагання проходили в Будапешті, столиці Угорщини.

Ірина Коляденко навчається у магістратурі ТНПУ ім. В. Гнатюка. Вона – майстер спорту України міжнародного класу з вільної боротьби. З 28 жовтня по 3 листопада в столиці Угорщини виступала у складі жіночої збірної команди України з вільної боротьби. Спортсменка виборола бронзову нагороду у ваговій категорії до 65 кг.

Ірина зупинилась за крок від омріяної золотої нагороди. «Одні вчаться на досвіді інших, а інші на своїх помилках», – каже дівчина. Втім, бронзова нагорода допомогла збірній України посісти третю сходинку у командному заліку, залишивши позаду команди Росії, США, Казахстану, Канади. «Бронзова нагорода додала хорошого досвіду, показала над чим потрібно працювати і насамперед додала впевненості у боротьбі з сильними суперницями-японками (лідерами світової жіночої боротьби».

Торік Ірина Коляденко двічі стала бронзовою призеркою світових змагань: у вересні вона здобула медаль на юніорському чемпіонаті в Словаччині, а в листопаді піднялася на п’єдестал чемпіонату світу серед жінок до 23-х років у Румунії.

Софія Романська