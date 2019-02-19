Тернопільська студентка впала на слизькій бруківці і потрапила в реанімацію

19/02/2019 0
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18-річна студентка Тернопільського педагогічного університету перебуває в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. У дівчини серйозні травми.

Як інформують “Тернополяни“, в медзаклад її серед ночі привезли родичі. Зі слів потерпілої, вона послизнулась на бруківці.

Рідні кажуть, що в дівчини закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, а також у лікарню її доправили з крововиливами на шиї. Наразі вона перебуває під наглядом медиків.

Попередньо відомо, що травми потерпіла отримала вчора, 17 лютого, в обідню пору в м. Кременець з власної необережності — вдарилась, впавши на слизьку бруківку. Деталі інциденту встановлюються.

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