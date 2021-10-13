Студентка Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму Софія Керницька перемогла у конкурсі молодих дизайнерів одягу «Битва модельєрів».

Її колекція «Крез сьогодення» отримала Гран-прі у номінації «Етно стиль».

Всеукраїнський проект «Битва модельєрів» заснували у Львові в 2011 році для учнів та студентів, які навчаються у закладах галузі індустрії моди. Організовує його Львівський коледж індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну. Цього року пройшов ювілейний, десятий, конкурс. Проводять його тільки у двох номінаціях: «Етно стиль» та «Модний образ». Спочатку журі відбирає надіслані колекції за ескізами, фото та відео. Кращі з них проходять у фінал. У кожній номінації обирають три призові місця та Гран-прі. Півфінал та фінал конкурсу пройшли у жовтні. Цього разу участь у «Битві модельєрів» взяли 38 колекцій із 23 навчальних закладів та 16 міст України: Києва, Львова , Червонограда, Тернополя, Житомира, Чернівців, Хмельницького, Сум, Вінниці, Калинівки, Кривого Рогу, Харкова, Одеси, Луцька, Миколаєва, Володимира – Волинського.

За результатами голосування професійного журі, Гран-Прі Всеукраїнського проекту «Битва модельєрів – 2021» у номінації «Етно стиль» здобула студентка Софія Керницька Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг і туризму з колекцією «Крез сьогодення». Колекцію вона створювала під керівництвом Людмили Богуславець та Оксани Славопас. Через карантинні обмеження урочисту частину заходу провели онлайн, а нагороди переможці отримають поштою.

Нагадаємо, що у квітні цього року колекція одягу «Зона комфорту» студентів цього ж навчального закладу зайняла третє місце у п’ятому Всеукраїнському конкурсі «Прорив легкої промисловості України».

Фото зі сторінки конкурсу у фейсбуці