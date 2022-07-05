Тернопільська спортсменка Дарія Довбня привезла дві медалі із чемпіонату України з веслування на байдарках і каное на марафонських дистанціях пам’яті Ігоря Присяжнюка.

Про це повідомляє Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОДА.

У Вінниці відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каное на марафонських дистанціях пам’яті воїна-прикордонника Ігоря Присяжнюка. У цьому році це були перші спортивні випробування всеукраїнського рівня за час війни для веслувальників.

Відкриваючи регату, заступник директора департаменту Олімпійського спорту Мінмолодьспорту України Леонід Мирський зазначив, що ці змагання покликані віддати шану Збройним Силам України та воїнам, які віддали життя для перемоги.

Майстер спорту України міжнародного класу з веслування на каное Ігор Присяжнюк під час несення служби на кордоні у 2014 році першим зустрів російських окупантів на Донеччині та віддав своє життя за незалежність України. Вже вісім років поспіль у Вінниці проводяться змагання з марафону на честь спортсмена-прикордонника.

Дві медалі здобула на змаганнях у Вінниці тернопільська веслувальниця, вихованка обласної школи вищої спортивної майстерності, студентка Західноукраїнського національного університету Дарія Довбня. Відтак, Даша виборола перше місце в байдарці-одиночці на дистанції 23 км в категорії молодь серед жінок до 23 років та виконала норматив Майстра спорту України. Окрім цього, у марафонському спринті на дистанції 3 км 400 м Дарія Довбня здобула срібло в абсолютній першості серед жінок. Готував спортсменку до змагань Володимир Гикавий.