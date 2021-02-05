14-річна тернополянка Христина Васильчук обстригла волосся, щоб із нього зробили перуку для онкохворих дітей. Так вона долучилася до соціальної ініціативи “Hair for Share”, яка діє у Львові.

Дівчину безкоштовно постригли у салоні краси, який співпрацює з цією соціальною ініціативою. Волосся уже відправили до Львова, повідомляє Суспільне.

Христина Васильчук навчається у 8 класі Тернопільської школи-ліцею №6 імені Назарія Яремчука. Дівчина розповідає, у неї ніколи не було короткої зачіски:

“Я його стрижу дуже рідко, може десь раз на рік, по сантиметру, бо батьки дуже люблять довге. Я вирішила зробити коротке і допомогти. Трішки шкода, але, я думаю, воно цього варте”.

Мати Христини, Марія Васильчук розповіла, не хотіла, аби доньці обстригали волосся, доки не дізналася про цей проєкт:

“В нас про волосся дискусія була дуже довго, переконували, що довге волосся в дівчинки – це окраса, але говорила з Юлею Квятковською, власницею салону, і вона сказала, що є такий проєкт, де можна допомогти діткам отримати волосся. Є така можливість і задовільнити бажання дочки, яка прийняла це рішення, і зробити хорошу справу – тоді в нас сумніви відпали”.

Власниця салону краси Юлія Квятковська розповіла, як почала співпрацювати з проєктом “Hair for Share”:

“Були клієнти, які просто відрізали волосся. Було шкода це волосся віддавати, стільки є потребуючих людей. Я вводила в пошук “віддати волосся” і мене наштовхнуло у соцмережах на “Крила надії”.

Жінка каже, за два роки співпраці із соціальною ініціативою, для створення перук онкохворим надіслала волосся майже 50 людей.

“Спочатку ми приміряємо довжину і узгоджуємо з моделлю, тобто з донором, яка довжина влаштовує. Якщо нам бракує 35 сантиметрів і це закороткий зріз буде – ми домовляємося, що людина відрощує і приходить до нас знову. Ми з Христинкою домовились, що відрізаємо мінімум – 35 сантиметрів і робимо красиву лінію каре. Це волосся повинно бути достатньо хорошої якості, без перманенту – хімічної завивки, не переосвітлене”, – розповіла Квятковська.

Волосся для перуки Юлія Квятковська відправляє поштою.

Співзасновниця соціальної ініціативи “Hair for Share” Лілія Кузік каже, в Україні перука для дитини зі справжнього волосся коштує кілька десятків тисяч гривень, тому не всі батьки, діти яких потребую цих перук, можуть їх купити.

“Ми отримуємо волосся від наших донорів. Зазвичай вони стрижуться в партнерських перукарнях, їх близько 30 по всій Україні. Іноді майстри роблять стрижку чи укладку безкоштовно. Потім волосся пересилають нам, ми вже ділимося з майстрами, які роблять перуки. Готові перуки отримує на свій баланс благодійний фонд “Крила Надії” і передає їх безпосередньо під запит. Діти відчувають більше впевненості, мають меншу схильність стресувати, коли у них з’являється волосся, схоже на їхнє. Деякі діти, які отримали від нас перуки, пішли на ЗНО і здали успішно, деякі продовжили навчання, дехто повернувся у садочок, дехто – у школу, дехто наважився піти з друзями і погуляти”, – розповіла Кузік.

Марія Бойко зі Скали-Подільської розповіла, що перука їй знадобилася після чотирьох курсів хіміотерапії:

“Це справжнє волосся, я обстригла своє, коли дізналася що зі мною. Я його обстригла, щоб передати іншим онкохворим”.

Перуки виготовляють майстри у Києві та Харкові, каже Лілія Кузік. Щороку майже 300 людей, які проходять хіміотерапію, звертаються за перуками.

Соціальну ініціативу “Hair for Share” створили 2 роки тому у Львові, каже Лілія Кузік. За цей час донорами волосся стали 2 з половиною тисячі людей, з їхнього волосся зробили 200 перук для онкохворих дітей і майже 40 – для жінок. Наймолодшій донорці 4 роки, найстаршій – 80. Серед тих, хто віддав своє волосся 10% донорів – чоловіки.

“Крила надії” – це благодійний фонд, створений у 2007 році у Львові. Його представники визначають потреби онкохворих дітей і збирають кошти на допомогу цим дітям.