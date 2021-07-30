Привласнення наркотичних засобів, що були речовими доказами у кримінальних провадженнях ─ на Тернопільщині судитимуть працівника поліції.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно поліцейської з обліку та збереження речових доказів і озброєння сектору логістики Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ГУНП в Тернопільській області, обвинуваченої у заволодінні наркотичними засобами та психотропними речовинами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем(ч. 2, 3 ст. 308 КК України).

За версією слідства, поліцейська, впродовж грудня 2020 – березня 2021 року, будучи відповідальною за прийняття та зберігання речових доказів в Тернопільському відділі поліції, пошкодила пакети із канабісом та особливо небезпечною психотропною речовиною – PVP що зберігалися, як докази у кримінальних справах та використала їх вміст на власний розсуд.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.