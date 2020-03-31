Одноразові маски, схожі на медичні, в мережі інтернет продавав двадцятирічний тернополянин. Чоловік на сайті оголошень розмістив інформацію про свій товар. За одну маску просив п’ятнадцять гривень.

Дане оголошення під час моніторингу мережі інтернет виявили поліцейські.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника відділу протидії кіберзлочинам Володимира Драбика, вони з’ясували, що продавець займається торгівлею захисними засобами незаконно, оскільки немає жодних документів, які б засвідчували його підприємницьку діяльність.

Правоохоронці домовилися з продавцем про зустріч і купівлю масок. Спочатку “підприємець” казав, що реалізовує товар лише гуртовими партіями по тисячу штук. Проте співрозмовники домовилися про купівлю п’яти сотень засобів індивідуального захисту по 11 гривень за штуку.

Під час продажу бізнесмена піймали “на гарячому” співробітники відділу протидії кіберзлочинам спільно з працівниками управління превентивної діяльності. Товар, який приніс тернополянин для реалізації, вилучили. У скоєному він зізнався.

За попередніми даними, маски не відповідають необхідним нормам, оскільки шилися не фахівцями. Наразі правоохоронці встановлюють, де взяв маски тернополянин і перевіряють чи має він захисні засоби ще.

Порушник відповідатиме перед законом згідно статті 164 КУпАП.