Управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області розшукує Овсяника Станіслава Володимировича, 1961 року народження, жителя міста Алчевськ Луганської області.
Слідчим відділом Управління СБ України в Тернопільській області щодо розшукуваного проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).
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