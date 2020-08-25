У Тернополі посилили контроль за виконанням карантинних вимог. Зокрема, поліціянти взялися перевіряти СТО та заправки. Тривають профілактичні відпрацювання і в ресторанах, і торгових центрах.

Правоохоронці спочатку попереджають про порушення, у разі ігнорування притягують до відповідальності. Відтак протягом двох днів у Тернополі виявлено сім порушень, складено два адміністративні протоколи.

“Були проведені деякі превентивні заходи в місті Тернополі. Виявлено сім порушень карантинних обмежень, було складено два адміністративних протоколи, встановлюються особи порушників, які будуть притягнені до відповідальності. Також посилили увагу за виконанням санітарно-епідеміологічних правил у закладах громадського харчування, інших торгових закладах, підприємствах, які надають послуги. Посилили роботу на СТО, заправках. У подальшому також будуть формуватися заходи посилення контролю з порушеннями”, – зазначив в. о. начальника Тернопільського відділу поліції Віталій Гірський.

Протягом наступного тижня у Тернополі заплановані рейди громадськими закладами. У разі порушень застосовуватимуть штрафи, які сягають 17 — 34 тис. грн.

Софія Романська