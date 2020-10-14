Командно-штабні навчання силових структурних підрозділів МВС відбулася 13 жовтня в Головному управлінні Національної поліції краю. Присутні опрацювали різного роду завдання пов’язані з оперативним реагуванням на усі порушення виборчого процесу.

Учасники заходу розглянули найтиповіші види порушень під час виборів, належну взаємодію усіх структурних підрозділів, зокрема підрозділів превенції, які безпосередньо забезпечують охорону громадського порядку на виборчих дільницях, та слідчих, які розслідують правопорушення, пов’язані з виборами.

Поліцейські відпрацювали конкретні випадки виборчих правопорушень – як адміністративних, так і кримінальних, та алгоритм дій на кожне з них.

Крім того, співробітники поліції вивчали, як краще співпрацювати з громадськими спостерігачами, представниками медіа під час виборів.

– Наша спільна мета, щоб вибори прийшли демократично та прозоро. Для цього кожен поліцейський, який забезпечуватиме охорону громадського порядку під час чергових виборів зобов’язаний належним чином опрацьовувати та реагувати на будь-які протиправні дії, – підсумував очільник тернопільської поліції Олександр Богомол.