Легкоатлетичні змагання “Тернопільська озеряна — 2020” зібрали дві сотні бігунів. Вони долали дев’ятикілометрову дистанцію навколо Тернопільського ставу.

Кожен учасник отримав пам’ятну медаль, а переможці — грошові винагороди. Змагання приурочили Дню фізичної культури і спорту.

Передувала забігу реєстрація та активна розминка. Переважно долучалися до змагань любителі бігу та здорового способу життя, а також професійні спортсмени. Серед них — громадські активісти, волонтери.

“Біжи не озираючись” – під таким девізом сьогодні приєднався до змагань. Дозволяйте собі частіші перемоги і вони увійдуть у вашу життєву звичку! А коли ти біжиш у чудовій компанії, це круто і приємно, радий був всіх бачити! Всіх хто робить спорт популярним”, – зазначив учасник забігу, волонтер, керівник благодійних проектів Сергій Кічула.

“Тернопільська озеряна — 2020” проходить в обласному центрі двадцять четвертий рік поспіль. Змагання особисті, – розповіла співорганізаторка Галина Федорович. Переможців визначали окремо серед жінок і чоловіків у десяти вікових категоріях. “Визначення переможців відбувалося за кращим часом у різних вікових категоріях серед жінок і чоловіків. Кожен бігун міг розраховувати лише на себе. Наші учасники попередньо реєструвалися. По завершенню змагань всі учасники отримали пам’ятні медалі, а переможці — грошові винагороди”.

Додамо, призовий фонд “Тернопільської озеряни – 2020” — 4500$. Грошові винагороди отримали шестеро переможців серед жінок і чоловіків: 1 місце – 800$, 2 місце – 600$, 3 місце – 400$, 4 місце – 200$, 5 місце – 150$, 6 місце – 100$.

Софія Романська