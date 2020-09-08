“Тернопільська озеряна-2020” – легкоатлетичні змагання під такою назвою пройдуть в обласному центрі 12 вересня.

Долучитися до забігу можуть любителі легкої атлетики з різних регіонів України. Змагання приурочені Дню фізичної культури і спорту.

Легкоатлети долатимуть дев’ятикілометрову дистанцію, вони стартуватимуть і фінішуватимуть на пристані Тернопільського ставу, – розповідає співорганізаторка змагань, керівниця міського центру фізичного здоров’я населення Маряна Зварич. Переможців чекають фінансові винагороди. “ Це традиційний XXIV легкоатлетичний забіг навколо ставу. Долучитися можуть любителі оздоровчого бігу зі всієї України. Попередня реєстрація на сайті https://athletic-events.com/. Переможців визначатимуть за часом, окремо серед жінок і чоловіків у 12-ти вікових категоріях окремо”.

Організовують забіг Федерація легкої атлетики області і Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення. Реєструватися для участі у змаганнях можуть бігуни від 14 років.

Софія Романська