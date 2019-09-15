Традиційні легкоатлетичні змагання «Тернопільська озеряна-2019» зібрали майже двісті бігунів з різних областей України.

Легкоатлети долали близько дев’яти кілометрів навколо тернопільського ставу. Переможці отримали солідні грошові нагороди.

«Тернопільська озеряна» – відкриті для всіх охочих легкоатлетичні змагання, приурочені Дню фізичної культури і спорту. У Тернополі такі змагання проводять 23-тій рік поспіль. Цьогоріч для участі зареєструвалося майже двісті бігунів, – розповідає директор Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович. Майже чверть від загальної кількості учасників – жінки. «Беруть участь у змаганнях бігуни різного віку. Попередньо вони мали зареєструватися, заповнивши відповідну форму онлайн. Бачимо, що є учасники зі Львова, Івано-Франківська, Києва, Харкова, Чернівець, Хмельницького. Учасники були добре підготовленими, серед них – як професійні легкоатлети, які вже багато років займаються цим видом спорту, так і аматори, які теж в силу своєї підготовки показали добрі результати. Дякуємо всім учасникам. Змагання особисті, тож нагороджуємо окремо переможців серед жінок і чоловіків у десяти вікових категоріях, загалом передбачено 60 призів».

Призовий фонд цьогорічних змагань складає 2000 доларів, той, хто фінішує першим отримує нагороду у розмірі 400 доларів.

Софія Романська