Соціальний гардероб “Одежина” відновив роботу у Тернополі після двомісячного карантину.

Відтепер жителі обласного центру можуть приносити одяг і безкоштовно брати його. Втім, відвідувачам закладу необхідно дотримуватися санітарно-епідеміологічних правил.

“Одежина” працює на вулиці 15 Квітня в обласному центрі, – каже керівниця закладу Яна Шкуратова. Наразі тут приймають відвідувачів за умови попереднього запису. “Під час карантину багато людей телефонували, запитували, чи можна принести одяг, або ж отримати його. Відтак ми впевнилися, що соціальний гардероб потрібний тернополянам. Напередодні відкриття наші волонтери провели дезінфекцію приміщення, розклали, посортували речі. Повністю готові до роботи в умовах адаптивного карантину. Просимо відвідувачів попередньо телефонувати та записуватися”.

Речі для соціального гардеробу “Одежина” приймають у спеціальних контейнерах, які розміщені у різних мікрорайонах міста. Долучитися до реалізації благодійного проекту можуть всі охочі.

Софія Романська