Тернопільська ОДА та облрада запустили флешмоб “Україна колядує”. ФОТО, ВІДЕО

09/01/2019 Розмір тексту:

Масштабне виконання усім відомої в Україні колядки «Нова радість стала» прозвучало сьогодні, 8 січня, біля адміністративного будинку Тернопільської обласної ради та облдержадміністрації. Участь у флешмобі «Україна колядує» взяли понад 300 працівників ОДА та облради.

Виконанням колядки вони кинули виклик усім територіальним органам, районам, силовим структурам й запросили їх приєднатися до #колядачелендж. Наступними перейняли естафету працівники ДФС в області. Одночасно колядували й районні державні адміністрації.

«Коляда – це найбільше культурне надбання, яке передається українському народу вже понад тисячолітню історію. Наше завдання сьогодні популяризувати українські традиційні цінності і найважливіше охопити колядою всі без винятку терени, де проживають українці», – зазначив голова ТОДА Степан Барна.

«Мені хотілося б, – продовжив він, – щоб цю кампанію #колядачелендж підтримали всі органи державної влади у Тернопільській області, а також адміністрація Президента України, Кабінет міністрів України, Верховна рада і вся Україна колядувала разом з нами. Бо Христос народився і це для нас велике свято».

«Вірю в те, що новонароджений Господь дарує нам радість і перемогу над російським окупантом», – наголосив Степан Барна.