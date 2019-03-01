Тернопільська ОДА розішле понад мільйон листів. ВІДЕО

01/03/2019 0
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Понад один мільйон мешканців Тернопільщини дізнається особисто, як розвиватиметься їхній край у найближчі 3 роки.

Кожного адресата облдержадміністрація поінформує листом.

Пропозиції мешканців врахують і 19-го березня, коли відбудеться Рада регіонального розвитку, Тернопільщина презентує свою стратегію.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.

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