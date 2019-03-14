Для того, щоб покращити співробітництво з арабськими країнами, а також залучити в область іноземні інвестиції Степан Барна, голова Тернопільської облдержадміністрації підписав меморандум про співробітництво з Українсько-Арабською Діловою Радою в особі її президента Шейха Емада Абу Алруба.

Цей крок дозволить розвивати співробітництво за різними напрямки від сільського господарства до розвитку інфраструктури. Хоча й основний акцент обидві сторони роблять на агропромисловий комплекс.

«Майже 70% валового внутрішнього продукту області складає АПК, – зазначив голова ТОДА Степан Барна. – Сьогодні Тернопілля експортувало до арабських країн сільськогосподарської продукції на суму понад 22 млн. доларів США. Головні наші партери Саудівська Аравія, Єгипет, Катар, Іран, Ліван».

Голова відзначив, що область серйозно нарощує експортні потужності. Зокрема, мороженої яловичини і телятини (Халяль), олійних та зернових культур.

«Ми зацікавленні в залученні інвестицій також у розвиток промисловості та реалізації інфраструктурних проектів. За останні роки Тернопільщина зробила багато для створення максимально комфортних умов для бізнесу. Це підтверджують спільні проекти з іноземними інвестиціями у сфері машинобудування. Тому ми впевнені, що на Тернопільщині ви зможете знайти та реалізувати багато цікавих проектів», – наголосив Степан Барна.

Про те, що в України є потенціал у багатьох сферах, зазначив й Президент ГО «Українсько-Арабська Ділова Рада» Шейх Емад Абу Альруб. «Ми зробимо усе можливе для того, щоб рекламувати Україну серед інших країн світу і щоб інвестори приїжджали сюди. Саудівська Аравія вибрала для себе три країни, де може інвестувати у сільське господарство. Одна з них – Україна. Тому ми також шукаємо можливості для співпраці і зацікавлені у реалізації спільних проектів», – підкреслив він. Додамо, у вересні 2018 року було підписано угоду про купівлю активів Агрохолдингу МРІЯ компанією САЛІК, що належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська Аравія. Зараз МРІЯ під керівництвом нового власника планує нарощувати обсяги виробництва пшениці, кукурудзи, картоплі, а також збільшувати обсяги іноземних інвестицій у виробниче обладнання (+8 млн. дол. США в 4 кварталі 2018 року).