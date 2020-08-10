Завтрашнє засідання сесії Тернопільської обласної ради обіцяє бути гарячим. Міцна “закулісна” дружба між верхівкою БПП і адміністрацією Труша дала тріщину.

Яблуком розбрату між колишніми союзниками стали гроші. На попередньому засіданні порошенківці разом з партнерами з “Батьківщини” і “Свободи” “роззули” фінансові можливості облдержадміністрації на кругленьку суму. Це вилилося в кількатижневе юридичне протистояння навколо підписання бюджетного рішення ради. Склоки тривають і досі, що вилилося у війну взаємних звинувачень перших керівників області.

Не виключено, що через фінанси весь арсенал взаємних докорів ми почуємо завтра. Але почуємо в першу чергу політичні аргументи. Дуже ймовірно, що не домовившись в кулуарах учасники перейдуть до агресивніших дій. Наприклад, висловлення недовіри керівництву ОДА. В порядку денному сесії продовжує висіти питання інформації ОДА про стан протидії епідемії covid-19. Скориставшись його розглядом, такі галасливі депутати, як Яциковський, можуть почати “розганяти” питання недовіри Труша. Минулого разу бепепістські вожді споглядали на маневри Яциковського звисока, а цього разу можуть дати своїм депутатам команду натиснути “за”.

Логіка виборчої кампанії та фінансові інтереси до цього підштовхують. Труш для них не перша, і не остання розмінна монета…