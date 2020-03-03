Таке рішення прийняли 2 лютого під час розширеного засідання президії Тернопільської обласної ради.

Участь у обговоренні питання можливого поширення коронавірусної інфекції в Україні та на Тернопільщині взяли депутати обласної ради, керівники профільних підрозділів Тернопільської ОДА, представники правоохоронних органів краю, заступник облдержадміністрації, голова Всеукраїнської асоціації інфекціоністів та керівник обласного лабораторного центру.

Згідно інформації, наданої начальником управління охорони здоров’я та керівником обласного лабораторного центру, заклади, обрані для розміщення потенційних хворих, забезпечені засобами захисту лікарів лише на період до десяти діб. Немає і необхідної кількості відповідного обладнання.

– Період, який необхідний на діагностування коронавірусу, сьогодні займає до двох діб. На жаль, за цей час він може сягнути масштабів не однієї зараженої людини в області. Однак ще швидше його поширення відбуватиметься, якщо переносити цю інфекцію будуть медики. Ми не можемо покладатись на ту кількість захисних медичних костюмів, яка вже є в закладах області, адже механізм екстреної закупівлі засобів захисту відсутній. Цей процес відбувається шляхом тендерних закупівель, що займає тижні очікувань, – зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук.

У результаті дискусій президією було прийнято спільне рішення звернутися до Тернопільської облдержадміністрації подати зміни до обласного бюджету для виділення коштів в частині закупівлі засобів захисту та необхідного обладнання.

Наступне пленарне засідання сесії Тернопільської обласної ради, в ході якого буде розглянуто дане питання, відбудеться у четвер, 5 лютого.