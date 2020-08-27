На сьогодні у Тернопільську область не надійшло жодної гривні з коронавірусного фонду, який було створено на рівні України.

Про це заявив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

Він зауважив, що через відсутність коштів наступна хвиля коронавірусної інфекції може бути вкрай загрозливою для Тернопільщини.

– Сьогодні в Тернопільську область не надійшло жодної копійки з коронавірусного фонду, який було створено на рівні України. Як місцеві бюджети, так і заклади охорони здоров’я вже вичерпали ресурс на придбання засобі захисту. Плюс маємо невиконання бюджетів місцевих. Навіть Байковецька громада, яка мала перевиконання бюджету, реверсну дотацію, яку держава повертала, вона сьогодні має виконання 35 %. Звідки візьмуться гроші? Тому, коли ми говоримо про другу хвилю спалаху захворювання на коронавірусну інфекцію, то тенденція може бути небезпечною. Як ми будемо працювати, якщо кошти з коронавірусного фонду, а це 63 млрд грн, йдуть сьогодні на зовсім інші речі. Ми вже про це говорили, коли почалася перша хвиля і ми були не готові. А тепер, думаю, часу було вдосталь, аби підготуватися. Відповідальність за ці речі – повністю на Тернопільській обласній державній адміністрації., – зазначив Віктор Овчарук.