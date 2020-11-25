Головою Тернопільської обласної ради обрали “свободівця” Михайла Головка.

Як повідомляє Терміново, загалом з присутніх і зареєстрованих у залі 62 депутатів за Михайла Головка проголосували 38 депутатів. 29 бюлетенів залишилося невикористаними. При цьому слід враховувати, що загалом було надруковано 64 бюлетені +5%.

На скільки вистачить сформованої більшості покаже час. Можна прогнозувати, що досвідчені політики та ідейники численних закулісних інтриг з ЄС та «Батьківщини» так просто не здадуться. Хоча у їхніх лавах достатньо депутатів-прагматиків, які таки зацікавлені дружити з сильнішими, а не з тими, хто опинився у програші. Водночас не варто списувати з рахунків і фактор голови обласної організації ВО «Свобода» Олега Сиротюка, якого Головко своїми амбіціями відтиснув на задній план, і це з часом може проявитися у неочікуваний для чинного голови спосіб, пише видання.

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