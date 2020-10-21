Більше тридцяти навчальних закладів області вже отримали нові харчоблоки для шкільних їдалень.

Їх передали керівникам освітніх закладів депутати, представники обласної ради і директор «Центру аналітично – методичного та матеріально – технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області» Тетяна Четвертак.

– Для усіх нас надважливо, щоб діти росли здоровими. Велике значення для цього має харчування. Яскравою, смачною та здоровою – саме такою повинна бути їжа у школах. Дітям повинно хотітись її з’їсти, а батьки не повинні хвилюватись за якість харчування в школі. У сучасних умовах питання про здорове харчування школярів є особливо актуальним, оскільки, правильне харчування – найважливіша запорука здорового розвитку зростаючого організму дитини. Саме тому обласна рада долучилася до того, що сучасні харчоблоки отримають понад 50 навчальних закладів краю на суму понад 13,5 мільйонів гривень, – зазначив Віктор Овчарук.

Нагадаємо, «Центр аналітично – методичного та матеріально – технічного забезпечення розвитку освітніх закладів» створений обласною радою 4 червня.

У 2019 році стартувала реформа шкільного харчування, першочергове завдання якої – зрозуміти реальну ситуацію у галузі шкільного харчування. Для цього з 13 лютого 2020 року почалося комісійне обстеження шкіл. Робоча група перевірила технічний стан та оснащення шкільних харчоблоків, рецептуру страв, калорійність та різноманітність меню, якість питної води та загальний санітарно-гігієнічний стан. Відповідно до результатів перевірки надано фінансування для українських шкіл, що потребують оновлення матеріально – технічного переобладнання старих харчоблоків.

Рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 13 квітня 2020р. комунальній установі Тернопільської обласної ради «Центр аналітично – методичного та матеріально – технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області» доручено здійснити централізовану закупівлю обладнання для їдалень (харчоблоків). Працівники установи провели необхідну роботу над підготовкою документації та проведенням тендерних закупівель для переоснащення їдалень загальноосвітніх закладів у Тернопільської області. Таких шкіл понад 50. Більше тридцяти навчальних закладів області вже отримали нове обладнання для їдалень.