Президент клубу Степан Рубай закликав владу міста й області, а також місцевих бізнесменів допомогти команді.

Вчора відбулася пресконференція керівництва ФК Нива (Тернопіль), а також головного тренера команди Ігоря Климовського. Головною її темою став фінансовий стан клубу, який зараз, м’яко кажучи, бажає кращого, пише Галас. Через далекі виїзди та організацію домашніх поєдинків у інших містах, а також постійні плр-тести для тренерів і гравців, клуб не вклався у відведений бюджет. У команді нині склалася заборгованість по зарплаті, не закриті й інші фінансові питання. Отож, Ниві потрібні термінові фінансові вливання.

Для порятунку клубу необхідна сума порядку трьох мільйонів гривень. За цією допомогою клуб звертається до керівництва міста й області, а також бізнесменів. В обмін пропонують акції клубу, причому обсяг не обмежений, адже, як запевняє Степан Рубай, він ніколи не тримався за статус клубу, як приватної структури.

Допомога потрібна терміново — після домашнього матчу з Агробізнесом (запланований на 5 червня) відбудеться зустріч з головним тренером команди Ігорем Климовським, отож, буде ухвалене рішення про подальші перспективи. Якщо кошти знайдуть, то плідну співпрацю з Ігорем Петровичем (за його безпосередньою допомогою команда набрала 9 очків у 6-ти іграх і фактично втрималася в першій лізі) буде продовжено. В іншому ж випадку не виключений варіант зникнення футбольного клубу…

Нагадаємо, що в попередньому турі Нива обіграла житомирське Полісся з рахунком 2:0 і зберегла 12-ту сходинку турнірної таблиці. За три тури до завершення чемпіонату відрив від зони вильоту складають комфортні 7 очків.