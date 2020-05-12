Лідер першості України в групі А Другої ліги “Нива” має всі шанси розпочати наступний сезон в першій лізі.

Як повідомляють інсайдерські джерела в Професійній футбольній лізі, більшість клубів другої ліги висловилися проти догравання весняної фази чемпіонату. Після карантину клуби не мають фінансових ресурсів для виконання жорстких санітарних умов щодо відновлення змагань.

Швидше за все, пише відомий спортивний телеграм-канал, лідерів групи А і Б переведуть у першу лігу.

Таким чином, після кількарічної перерви тернопільська “Нива” повернеться у першолігові змагання. Тернополяни після 20 матчів лідирували в групі А, маючи 31 очко.