Спортивно-патріотичні змагання на честь Романа Шухевича відбулися у Тернополі.

Їх заснували у 2011 році. Відтоді поєдинки проводять щороку на початку березня, щоб вшанувати пам’ять Романа Шухевича, головного командира УПА, який героїчно загинув у боротьбі з російськими окупантами 5 березня 1950 року у с. Білогоща поблизу Львова.

Один з етапів змагань – легкоатлетичний. Кілька десятків бігунів долали дистанції 2,5 і 5 кілометрів на набережній Тернопільського ставу.

«Загалом «Кубок Шухевича» розпочався від 4 березня. Це були змагання з різних видів спорту. Команди самі обирали, в яких змаганнях вони братимуть участь. Тобто учасники могли обрати свої улюблені види спорту і проявити себе в них. До прикладу, серед етапів змагань – шахи, плавання, легка атлетика. Щодо бігу, то формат був такий: один учасник з команди біг п’ять кілометрів – це повний маршрут і ще двоє людей по 2,5 км у вигляді естафети», – розповідає організатор змагань Леся Голик.

Нагадаємо, у «Кубку Шухевича» брали участь представники молодіжних громадських та студентських організацій Тернопільщини. Команди змагалися з улюблених видів спорту Романа Шухевича.

Софія Романська