Тернопільська міська рада стане ще відкритішою

24/01/2019 Розмір тексту:

Упродовж двох років у Тернополі діяла стратегі розвитку відкритих даних. За цей час на офіційному сайті Тернопільської міської ради та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних було розміщено понад 50 основних і 10 додаткових наборів даних. Також у міській раді залучили грантову допомогу для створення інтерактивної карти ремонтів житлового фонду і шляхово-мостового господарства Тернополя, яку презентували у грудні минулого року.

Діяльність органів влади у цьому напрямку не залишилась непоміченою і експертні організації запросили Тернопільську міську раду приєднатися до Міжнародної хартії відкритих даних. У зв’язку із цим на черговому засіданні виконкому було прийнято два рішення. Одне із них – це затвердження Плану заходів та дій з реалізації принципів Міжнародної Хартії відкритих даних у Тернопільській міській раді.

– Основний акцент у цьому Плані робимо на якість і на кількість наборів даних, які будуть оприлюдненні, – розповіла Мар’яна Зварич, начальник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації. – У ньому прописано, що у першому півріччі ми розробимо Стратегію відкритих даних враховуючи результати аудиту та нову постанову КМУ. Зараз є тільки проект Постанови про оприлюднення відкритих даних, у якому змінено вимоги до розміщення інформації. Зокрема, вимагається, щоб Тернопільська міська рада оприлюднили адресний реєстр, перелік усіх лікарів, результати поіменних голосувань, дані про зелені насадження, про звернення на лінію 15-80, перелік осіб, які перебувають на квартирному обліку тощо. Коли цю Постанову приймуть, то на її основі будемо розробляти нову Стратегію. У плані передбачена також співпраця з міжнародними організаціями, ми ведемо переговори з кількома міжнародними організаціями, які готові залучати нас до своїх проектів з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних.

Другий документ, який прийняли на виконкомі – «Про приєднання Тернопільської міської ради та її виконавчих органів до Міжнародної Хартії відкритих даних».

– Прийнявши це рішення ми беремо на себе зобов’язання щодо розкриття відкритих даних та дотримання плану дій і заходів з реалізації Міжнародної хартії відкритих даних, – каже Мар’яна Зварич. – У лютому експерти з Міжнародної хартії відкритих даних обіцяють дати відповідь про приєднання. Ця Хартія підтримана 62 урядами, в Україні тільки декілька міст до неї долученні, а ми долучаємось на їхнє запрошення. Вони оцінили наші зусилля у цьому напрямку і самі запропонували приєднатися. Це підвищить рейтинг прозорості міської ради, для грантодавчих організацій це показник того, що ми дійсно реалізовуємо принципи відкритих даних.

Ольга Трач