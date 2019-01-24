Тернопільська міська рада стане ще відкритішою
Упродовж двох років у Тернополі діяла стратегі розвитку відкритих даних. За цей час на офіційному сайті Тернопільської міської ради та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних було розміщено понад 50 основних і 10 додаткових наборів даних. Також у міській раді залучили грантову допомогу для створення інтерактивної карти ремонтів житлового фонду і шляхово-мостового господарства Тернополя, яку презентували у грудні минулого року.
Діяльність органів влади у цьому напрямку не залишилась непоміченою і експертні організації запросили Тернопільську міську раду приєднатися до Міжнародної хартії відкритих даних. У зв’язку із цим на черговому засіданні виконкому було прийнято два рішення. Одне із них – це затвердження Плану заходів та дій з реалізації принципів Міжнародної Хартії відкритих даних у Тернопільській міській раді.
– Основний акцент у цьому Плані робимо на якість і на кількість наборів даних, які будуть оприлюдненні, – розповіла Мар’яна Зварич, начальник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації. – У ньому прописано, що у першому півріччі ми розробимо Стратегію відкритих даних враховуючи результати аудиту та нову постанову КМУ. Зараз є тільки проект Постанови про оприлюднення відкритих даних, у якому змінено вимоги до розміщення інформації. Зокрема, вимагається, щоб Тернопільська міська рада оприлюднили адресний реєстр, перелік усіх лікарів, результати поіменних голосувань, дані про зелені насадження, про звернення на лінію 15-80, перелік осіб, які перебувають на квартирному обліку тощо. Коли цю Постанову приймуть, то на її основі будемо розробляти нову Стратегію. У плані передбачена також співпраця з міжнародними організаціями, ми ведемо переговори з кількома міжнародними організаціями, які готові залучати нас до своїх проектів з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних.
Другий документ, який прийняли на виконкомі – «Про приєднання Тернопільської міської ради та її виконавчих органів до Міжнародної Хартії відкритих даних».
– Прийнявши це рішення ми беремо на себе зобов’язання щодо розкриття відкритих даних та дотримання плану дій і заходів з реалізації Міжнародної хартії відкритих даних, – каже Мар’яна Зварич. – У лютому експерти з Міжнародної хартії відкритих даних обіцяють дати відповідь про приєднання. Ця Хартія підтримана 62 урядами, в Україні тільки декілька міст до неї долученні, а ми долучаємось на їхнє запрошення. Вони оцінили наші зусилля у цьому напрямку і самі запропонували приєднатися. Це підвищить рейтинг прозорості міської ради, для грантодавчих організацій це показник того, що ми дійсно реалізовуємо принципи відкритих даних.
Ольга Трач
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...