Дев’ятнадцять вовняних капелюшків упродовж місяця творили у майстерні «Палітра тепла» спеціально до новорічно-різдвяних свят.

Створювали їх для того, щоб виставити на онлайн-аукціон. Виручені за головні убори кошти передадуть Міжнародному благодійному фонду «Живи», який придбає монітор пацієнта в реанімаційне відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні. Цей апарат допоможе відслідковувати найменші зміни в організмі дитини у критичний період.

Виставлені на продаж капелюшки мають декілька особливостей. Виготовлені вони у техніці валяння із тонкої мериносової вовни за власною технологією тернопільської майстрині Оксани Чмиленко. На створення цієї колекції її надихнули капелюшки королеви Великої Британії Єлизавети ІІ. Головні убори Оксана Чмиленко та ще десяток жінок-волонтерів відтворювали за фотографіями Її Величності.

– Проект під назвою “Капелюшки – як у королеви” має за мету допомогти Міжнародному благодійному фонду “Живи” зібрати кошти на монітор пацієнта у дитячу реанімацію, – розповіла Оксана Чмиленко. – Його ідея полягає у відтворенні капелюшків королеви Єлизавети ІІ за світлинами Її Величності у техніці фелтинг. Наші капелюшки зберігають форму лише завдяки ущільненню вовни. Вони не просочені жодними розчинами для штивності, що зберігає природні властивості натурального матеріалу. Такі вироби теплі, невагомі, приємні до тіла. До створення колекції охоче долучилися волонтери: вчителі, керівники творчих гуртків, а також – бухгалтери, медики, студенти. Упродовж місяця ми разом створювали головні убори та прикраси до них із вовни різноманітних відтінків окрім чорного. Левову частку коштів на матеріали виділили українські жінки в Канаді. Зараз капелюшки виставлені на онлайн-аукціоні, де можна їх придбати з будь-якого куточку світу.

Після того, як усі вироби були готові до майстерні на фотосесію запросили моделей. За словами Оксани Чмиленко, особливих вимог до них не ставили. Це мали бути поважні пані, які хоча б трохи були схожими королеву Великобританії. Чи вдалося моделям і майстрині відтворити королівський образ можна дізнатися, переглянувши лоти онлайн-аукціону. Кожен із них – це окремий капелюшок з описом та стартовою ціною. Лоти оголошуватимуться проданими після трьох днів від останньої запропонованої ціни в коментарях під фотографією. Аукціон діятиме до того часу поки усі вироби не знайдуть своїх власників.

Майстриня та ініціатор проекту “Капелюшки – як у королеви” Оксана Чмиленко вважає, що кожна українська жінка варта статусу королеви. Кожна дбайлива мама, терпелива бабуся, працьовита дружина заслуговує на такий подарунок. Подарунок, який зігріватиме душу.

Фото Михайла Урбанського