Як правильно витрачати гроші, протидіяти булінгу і не конфліктувати, – відповіді на ці питання шукали під час табору «Веселі канікули з Богом», який проходив на території благодійного фонду «Карпітас».

Діти не лише гралися, а й брали участь у духовних розважаннях, – розповідає директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук.

«Веселі канікули з Богом у Карітасі» відбувалися за підтримки Карітасу Словаччини в рамках проекту “Допомога на відстані” та зібрали близько 30 дітей. Кожного дня ми збиралися у каплиці, де разом в молитві дякували Богу за новий день, роздумували над притчами, спілкувалися на теми: «Як правильно витрачати гроші», дізнавалися «Чи варто конфліктувати» та «Як протидіяти булінгу» і на завершення усі зійшлися на думці, що «усе починається з сім‘ї». Окрім того, діти кожного дня гралися, співали, танцювали, малювали, обливалися водою та змагалися у веселих естафетах».

Родзинкою табору стало спільне виконання рок-версії гімну України та представлення хореографічної композиції.

Софія Романська