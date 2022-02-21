Легкоатлетка Наталя Бучинська виборола срібну медаль на зимовому чемпіонаті України з метань. Дівчина родом з Бучача, вихованка дитячо-юнацької школи, на змаганнях представляла Тернопільщину.

Зимовий чемпіонат України з метань проходив у Мукачево. Сюди з’їхалися спортсмени з різних регіонів. Як повідомив тренер Іван Чуба, на змаганнях гарно відзначилася вихованка тренера Бучацької дитячо-юнацької спортивної школи Бучинська Наталя. “Метнувши диск на позначку 29,57 метрів вона стала срібним призером серед дівчат 2007-2008 років народження. Вітаємо юну атлетку та бажаємо перемог та нових досягнень! Дівчина — надзвичайно старанна та наполеглива. Сподіваємося, що попереду у неї ще немало перемог на змаганнях різних рівнів”.

Додамо, метання – фізичні вправи швидкісно-силового характеру, метою яких є переміщення легкоатлетичного снаряда в просторі на якомога більшу відстань. Метання характеризуються міцними, короткочасними вибуховими зусиллями, у яких задіяні різні групи м’язів: рук, ніг, плечового поясу та тулуба. Метання розвивають силу, швидкість, координацію рухів.