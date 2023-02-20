Зимовий чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді в приміщенні відбувся у Києві. У ньому взяли участь понад 300 українських спортсменів у 13 дисциплінах.

Серед найвідоміших атлетів країни виступала і тернопільська легкоатлетка Наталія Стребкова, яка показала найкращий результат.

– Вітаємо з перемогою Наталю Стребкову на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді в приміщенні, який відбувся 17-19 лютого в Києві, – повідомили у Федерації легкої атлетики у Тернопільській області. – В бігу на 3000 метрів з результатом 9.21.84 секунди вона впевнено здобула золоту медаль. Спортсменка представляє обласну ШВСМ, тренери Стребков Іван та Романчук Сергій. Бажаємо успіхів і на міжнародній арені.

Ці змагання Федерація легкої атлетики України присвятила всім захисникам країни та янголам спорту. У манежі було розвішано шість патріотичних плакатів із закликами інвестувати у перемогу та опубліковано Q-код, на який гості та учасники чемпіонату могли переслати донат. За перший день, як повідомили на сайті Федерації, силами спортсменів та глядачів зібрали 10 тисяч гривень.