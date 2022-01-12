Тернопільська обласна бібліотека для дітей за підтримки Міністерства цифрової трансформації України проводить безкоштовні курси з цифрової та медіа грамотності «Дія. Цифрова освіта».

В межах курсу передбачається проведення групових та індивідуальних занять по програмі освітніх серіалів «Дія. Цифрова освіта», які допоможуть розібратись з базовими цифровими навичками, як-от створення електронної пошти, листування в месенджерах, робота з цифровим грошима та оплата комуналки онлайн.

Записатись на курси можна зателефонувавши за номером: 23-59-48, або 096 096 79 92.

Учасники також можуть обирати конкретні теми, відвідувати лише ті заняття, які відповідають їхнім потребам та інтересам. Для цього потрібно завітати до інтернет-центру Тернопільської обласної бібліотеки для дітей і ознайомитись з програмою освітніх серіалів.

В кінці курсу учасники отримають сертифікати про успішне завершення навчань. Вікових обмежень немає, тож приєднуйтесь і пам’ятайте – діяти, навчатись і вдосконалюватись ніколи не буває запізно.

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей