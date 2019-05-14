Тернопільська єпархія Православної церкви України оприлюднила заяву, у якій висловила підтримку главі церкви митрополиту Епіфанію.

“Після Об’єднавчого собору, який об’єднав три гілки українського Православ’я в Єдину Помісну Православну Церкву, розпочався великий шлях побудови нової Православної Церкви України. З волі Божої та завдяки молитвам українського народу здійснилося те, про що наш народ мріяв тисячу років, з часів Ярослава Мудрого, – ми отримали духовну незалежність.

Наданий Церквою-Матір’ю Томос про автокефалію вивів Українську Церкву з канонічної ізоляції та безправності, долучив до сім’ї рівноправних Помісних Церков. Створена завдяки зусиллям Вселенського Патріархату, української влади та українського народу Православна Церква України тепер потребує нашої праці й молитов для її розбудови.

Вся повнота Тернопільської єпархії бачить у законно обраному і визнаному Вселенською Церквою предстоятелеві нашої Церкви митрополиті Епіфанії об’єднуючий фактор для єднання всього Українського Православ’я. Духовенство і вірні Тернопільської єпархії підтримують прагнення Блаженнійшого Епіфанія поступово реформувати Українську Церкву, відродити та оновити парафіяльне життя. Всі ми ділом, словом і молитвою мусимо зробити все, щоб наша Церква була якнайшвидше визнана у Вселенському православ’ї.

Підносимо до Господа молитви за Предстоятеля Помісної Української Церкви Блаженнійшого митрополита Епіфанія і єдність Українського Православ’я”, – ідеться у заяві.