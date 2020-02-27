На засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено титульний список капітального ремонту вуличного освітлення Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік.

Як зазначив начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олег Соколовський, при формуванні титульного списку всі побажання мешканців громади були враховані.

На капітальний ремонт вуличного освітлення у цьому році з місцевого бюджету виділено 1,5 млн грн. За ці кошти передбачено провести оновлення зовнішнього освітлення в с. Глядки, с. Чернихів та с. Іванківці, а також у Тернополі за адресами:

– вул. Полковника Морозенка, 7 – ЗОШ №29;

– вул. Академіка Корольова;

– вул. Хліборобна;

– від вул. Лучаківського до вул. С. Будного;

– від готелю «Галичина» до вул. Приміської;

– вул. Героїв Крут (між вул. Лесі Українки та вул. О. Довженка);

– вул. М. Вербицького;

– вул. Бродівська (від вул. Д. Лук’яновича до вул. Е. Гріга);

– вул. Мирна;

– від вул. С. Будного до вул. Бережанської (в районі транспортної розв’язки).

Під час ремонту вуличного освітлення заплановано замінити ртутні лампи на світлодіодні та провести заміну опор.

Зазначимо, що в 2019 році капітальний ремонт вуличних ліхтарів провели і в інших населених пунктах Тернопільської міської територіальної громади, а саме, у селах: Курівці, Чернихів та Малашівці.