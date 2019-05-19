Власний проект представить на престижному міжнародному ярмарку мистецтв Kyiv Art Fair тернопільська галерея «Бункермуз». Цього року вона стала однією із десяти нестоличних українських галерей, котрі беруть участь у цій масштабній події в рамках фестивалю сучасного мистецтва Kyiv Art Week.

Всього до участі у ярмарку запрошені майже сорок галерей з України, Франції, Австрії, Німеччини, Грузії, Литви, Данії, США.

Kyiv Art Fair пройде 23-26 травня у комплексі «Торонто-Київ», що на вулиці Великій Васильківській, 100.

Для ярмарку тернопільська галерея спільно з групою «Артзебс» підготували проект «Кухня муз». «Артзебс» – це анархічна художня група, в якій постійно працюють Володимир Гулич, Настя Лойко та VJ Yarkus. Від утворення групи в 1998 році її учасниками були Андрій Стегура, Madjah’s, Геннадій Козуб, Віктор Покиданець. Група багато працює із відеомапінгом, використовуючи міську архітектуру, музику і цифрові відеотехнології.

– «Кухня муз» — це погляд вглибину процесу творення через графіку, світлові інсталяції, відео та перформанс, — розповідає співкураторка проекту Марія Юрчак. – Оскільки «Бункермуз» презентує сучасне мистецтво, вирішили обрати найсучасніше з його видів — медіа-арт. А для того, аби підкреслити інтерактивність мистецтва, зв’язок його творів із тими, хто споживає мистецький продукт, використаємо перформанс.

«Муза і кухня» — це одночасно рефлексії на тему того, що є складовими творчого процесу та репрезентація того, яким є творчий процес. Це пошук інсайту, відчуття волі Божої та усвідомлення себе як творця. Це спроба вивести нетактильне, невимовне й нечутне на рівень відчутний та бачений. Приготування/створення/творення є одним із ключових моментів проекту. Цікаво, що його автори спробують показати «кухню», як у прямому, так і переносному значеннях. Приготування відбуватимуться не лише на рівні ідей, а й приготування як такого — буденного та кулінарного. Одна зі складових проекту пропонує поміркувати про таїнство їжі. Це буквальне втілення ідеї про те, що ми є тим, що ми їмо та п’ємо. Отже, чим ми будемо, споживаючи мистецтво?

– Іронія в тому, що ні кулінарія, ні образотворче мистецтво не мають своїх покровительок серед дев’яти муз, – каже Марія Юрчак. – Тож проект «Кухня муз» — спроба не лише показати мистецьку кухню, її нюанси, а й ввести кулінарне та образотворче мистецтво до сучасного пантеону божеств.

Ольга Трач