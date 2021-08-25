Ручної роботи, придбані на ринку і ексклюзивні моделі модних дизайнерів.

На своїх сторінках у соцмережах та на офіційних подіях Тернопільських депутатів частенько можна побачити у традиційному українському вишиваному одязі. Проаналізувавши різні ресурси можемо сказати, що чимало наших обранців мають власні маленькі колекції національного вбрання. Скільки вишиванок мають у гардеробі, де купують і найцікавіше – скільки коштів витрачають на нове вбрання кореспонденти ІНТБ запитали у депутатів Тернопільської обласної ради.

Святкові і повсякденні, а також ті, які передаються з покоління до покоління. На сторінці у депутата облради Віталія Шафранського вишиваного вбрання як кажуть в народі «до кольору, до вибору». На цьому фото обранець разом з дружиною в одязі з однаковим вишиттям, а на цих світлинах позує поряд з іншими політиками в сорочці з білим орнаментом. Віталій Шафранський зізнався, в шафі має багато вишиванок, щоправда, далеко не у всі вже може поміститися.

Скромніша колекція у Тараса Дячуна. Фотографій у вишиванках депутат має багато, а от самих сорочок буквально декілька. Обранець надає перевагу класичним чорному та білому кольорам.

А це вже з сім’єю у вишиванках біля прядки сидить депутат Роман Мороз. На фотографіях, які публікує, голова сімейства позує в білих сорочках на довгий рукав. Швидше за все, традиційних сорочок має небагато, бо практично на всіх світлинах позує в одних і тих самих.

Ну а далі – про абсолютну депутатку- рекордсменку, яка вишиванок має на всі випадки життя. Очолює неофіційний рейтинг Вікторія Кривоніс. Депутатка сама вишиває, тому й українського одягу має хоч відбавляй – близько 50-ти.

Суми, які готові заплатити за нову вишиванку, депутати називали зовсім різні. Від 50 і до 3 сотень доларів. Саме стільки обранцям не шкода віддати за нову сорочку.

Отож, депутати Тернопільщини на вишиванки грошей не шкодують. Часто купують собі нові і люблять одягати національне вбрання на урочисті події. Та наголошують – вишивані сорочки та сукні – це насамперед єднання з країною, і ще один доказ поваги і шани до Батьківщини та її символів.