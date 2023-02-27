Міжнародний боксерський турнір «Меморіал Іштвана Бочкаї 2023» відбувся в Угорщині. На рингах виступили майже три сотні спортсменів із 25 країн.

Українські боксери здобули на змаганнях 18 медалей. Серед них і тернополянка Олеся Крисюк.

– Олеся Крисюк виступала у ваговій категорії 81 кг, і у фінальному двобої поступилася австрійці Еммі-Сью Фреєнтрі, – повідомив Руслан Фірман, тренер спортсменки. – Відтак стала срібною призеркою. Пишаюся Олесею, бо вона, як завжди, показала сильний поєдинок. Попри війну, наші спортсмени продовжують тренуватися і демонструвати усьому світові, що українці – переможці! А головна наша перемога ще попереду.

За даними управління молоді, спорту та іміджевих проектів ТОВА, Олеся Крисюк – представниця Тернопільської обласної організації Федерації боксу України, студентка Західноукраїнського національного університету, є вихованкою КДЮСШ з греко-римської боротьби відділення боксу, представляє ШВСМ та спортивне товариство «Динамо». Тренується під керівництвом Руслана Фірмана в спортивних клубах «Шкіряна рукавичка» і «Текстильник».