Черговий факт шахрайства задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. Цього разу від рук невідомих потерпіла 42-річна жителька обласного центру.

Жінка розповіла, що володіє магазином взуття. Нещодавно вона їздила в столицю на виставку різноманітних товарно-матеріальних цінностей. Там її зацікавив товар одного із виробників, з яким вона обумовила всі умови постачання за вигідною ціною. Повернувшись до обласного центру краянка переказала на вказаний рахунок грошові кошти в розмірі 17 576 гривень. Вже згодом коли майно не надійшло, жінка намагалася зв’язатися з консультантом, але його засіб зв’язку був вимкнений. Потерпіла зрозуміла, що її ошукали й за допомогою звернулася до поліцейських.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження.