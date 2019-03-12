Тернопільська бібліотека запрошує на вечір пам’яті Івасюка

12/03/2019 Розмір тексту:

У березні цього року минає 70 років з дня народження відомого українського поета і композитора Володимира Івасюка. З цієї нагоди 14 березня о 14.00 в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться вечір пам’яті «Пісня буде поміж нас».

– Доля пісень Володимира Івасюка – видатного українського композитора і поета, одного із основоположників української естрадної музики, життя якого стало легендою, а ім’я синонімом геніальної творчості – легка та крилата, – зазначають у книгозбірні. – Його твори співають мільйони, а «Червона рута» стала еталоном Пісні для кожного пісенного майстра в нашій країні.

Свою найвідомішу і популярну донині пісню Володимир Івасюк написав у 1970 році. Спільно із співачкою з Чернівців Оленою Кузнєцовою він вперше виконав її 13 вересня того ж року на центральній площі Чернівців. Відбулося це під час прямого ефіру програми Українського телебачення «Камертон доброго настрою». А вже наступного дня, як згадує Олена Кузнєцова, «Червону руту» співало усе місто, а сам Івасюк став знаменитістю. У 1971 році режисер Роман Олексів зняв у Яремче музичний фільм на пісні Івасюка «Червона рута». Головні ролі у ньому виконали Софія Ротару та соліст ансамблю «Смерічка» Василь Зінкевич. Того ж року «Червона рута» стає найкращою на першому всесоюзному фестивалі «Пісня-71». Під час гала-концерту в Останкіно її, у супроводі естрадно-симфонічного оркестру під керівництвом Юрія Силантьєва, виконали солісти «Смерічки» Назарій Яремчук, Василь Зінкевич та автор Володимир Івасюк.

За час своєї п’ятнадцятирічної творчої діяльності Володимир Івасюк написав сто сім пісень, п’ятдесят три інструментальні твори, музику до кількох спектаклів.

У вечорі-пам’яті в тернопільській бібліотеці, присвяченому славетному композиторові, візьмуть участь: Левко Корженевський – український співак, композитор, заслужений артист України, викладачі та студенти Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької.

Ольга Трач

Фото із сайту ТОУНБ