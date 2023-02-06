Чемпіонат України серед юніорів та юніорок з біатлону завершився у Яворові Львівської області. На цих змаганнях тернополянка Тетяна Тарасюк виграла дві срібні медалі.

Першу срібну медаль наша землячка завоювала у перший день змагань у спринтерській гонці.

– У спринті в юніорок запорукою успіху стала влучніша стрільба, – повідомили на сайті Федерації біатлону України. – Відзначилась Валерія Шейгас, яка з одним колом штрафу на 13 секунд випередила Тетяну Тарасюк, яка промахами додала собі одразу 600 метрів дистанції. Бронза у активі Олени Городної, яка за рахунок швидкості на останньому колі випередила Ксенію Приходько.

Другу срібну медаль Тетяна Тарасюк отримала за індивідуальну гонку. У ній спортсменка відстала від лідерки гонки Дарини Чалик лише на 22 секунди. У Федерації відзначають, що 18-річна Тетяна піднялась на подіум разом із суперницями, які на чотири роки старші за неї.

У цій же гонці молодша сестра Тетяни – Ірина Тарасюк зайняла четверте місце. Обидві спортсменки представляють на змаганнях Тернопільську обласну школу вищої спортивної майстерності. Тренери спортсменок Назарій Бурик та Людмила Сагайдак. Ірина – студентка ЗУНУ, а Тетяна навчається у фаховому коледжі економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ.