9 вересня у Тернополі військовослужбовці окремої артилерійської бригади ОК «Захід» скромно відзначили невеличкий ювілей – п’яту річницю від дня створення з’єднання.

З нагоди свята на території військової частини відбулися урочисті заходи. На плацу бригади вишикувався особовий склад, прапороносний взвод виніс бойовий прапор, військовий оркестр виконав Державний гімн України, а усі військовослужбовці пом’янули хвилиною мовчання загиблих бойових побратимів.

У зв’язку із днем частини кращих військовослужбовців нагороджено медалями та грамотами. Святкові заходи відбулися не тільки у Тернополі, а і на одному із загальновійськових полігонів Західної України, де також зараз перебуває особовий склад бригади та у районі проведення ООС – там на даний час левова частка військовослужбовців-артилеристів виконує бойові завдання з відсічі військової агресії противника.

– Серед штатного озброєння бригади – гармати великого калібру, які здатні вражати цілі до 30 кілометрів, протитанкові гармати та інша великогабаритна техніка, – каже прес-офіцер бригади Юрій Кульпа.

У з’єднанні були і залишаються неперевершені герої, солдати, сержанти та офіцери, які знищили не один десяток одиниць ворожої техніки і озброєння. На жаль, не обійшлося без непоправних втрат. До списків військової частини назавжди занесено імена 15 героїв, які віддали життя за незалежність нашої Батьківщини.

Окрема артбригада ОК «Захід» була сформована у вересні буремного 2014 року, у період активних бойових дій на Сході України. У той час підрозділи цієї військової частини підтримували артилерійським вогнем механізовані та мотопіхотні частини фактично на усьому фронті проведення широкомасштабної антитерористичної операції. Тернопільські артилеристи брали участь у визволені Словянська, обороняли населені пункти Щастя, Попасну, Озерянівку, Нелипівку, Новгородське та багато інших. Українська артилерія довела високий рівень ефективності під час захисту напрямків Дебальцевської операції та Донецького аеропорту.

Василь Лабай, #АрміяInform_Тернопіль

Фото Надії Німець