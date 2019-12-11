«Різдвяна свічка» – загальнонаціональна благодійна акція під такою назвою розпочалася у Тернополі.

У благодійному фонді «Карітас» пропонують різдвяні свічки, виготовлені людьми з інвалідністю. Виручені кошти спрямують для потребуючих дітей.

Свічки, які виготовлені людьми з інвалідністю, принесуть благословенне світло Різдва до осель, а кошти, зібрані під час акції підуть на допомогу сиротам, дітям з інвалідністю, дітям із малозабезпечених родин – розповідають організатори акції. Придбати свічки можна у благодійному фонді «Карітас» або ж у парафіях Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії.

«Різдвяна свічка – це вогник надії та символ добра для тих, хто цього потребує. Всі охочі мають змогу долучитись до акції, придбавши свічку. Ваш маленький внесок допоможе принести світло добра і любові до родинної різдвяної вечері, всім потребуючим дітям – підтримку і відчуття того, що у світі є добрі люди, готові допомогти, зігріти і підтримати».

Щорічну загальнонаціональну благодійну акцію “Різдвяна свічка” проводять у святковий період Різдвяного посту усі осередки «Карітасу».

Софія Романська