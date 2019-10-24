24 низькопідлогові автобуси придбали для тернополян у Чехії. Вони працюватимуть в єдиній комунальні транспортній компанії міста.

Придбані автобуси вміщують понад 80 пасажирів, адаптовані до потреб людей з інвалідністю, відповідають європейським стандартам, – повідомив міський голова Сергій Надал. Транспортні засоби вже доставили з Чехії до Тернополя.

«Наразі у місті загалом налічується 21 комунальний низькопідлоговий автобус марки «MAN A21» і три автобуси – «ЛАЗ А191». У жовтні до Тернополя прибули уже всі автобуси, які мали бути доставлені з Чехії до кінця цього року, відповідно до умов договору купівлі-продажу, укладеного між КП «Тернопільелектротранс» та чеською фірмою «ZEDEXO» s.r.o. Отже, Тернопіль придбав вже 24 комунальні автобуси. Процес придбання інших автобусів триває».

Додамо, на сесії Тернопільської міської ради було прийнято рішення про виділення коштів на придбання нових автобусів для створення єдиної комунально-транспортної компанії. Окрім цього, в місті планують закупити два нових тролейбуси.

Софія Романська