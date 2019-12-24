У Тернополі відбулася позачергова 43-тя сесія Тернопільської міської ради.

Депутати надали дозвіл КП «Міськавтотранс» на участь у проєкті «Міський громадський транспорт України» шляхом залучення коштів позики відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком в обсязі 2,0 млн Євро для реалізації підпроєкту «Оновлення рухомого складу автобусного парку КП «Міськавтотранс» у місті Тернопіль».

«Близько року ми плідно співпрацюємо з Міністерством фінансів України і з Міністерством інфраструктури для того, щоб Тернопіль взяв участь у Всеукраїнському проєкті «Міський громадський транспорт України», – пояснив очільник Тернополя Сергій Надал. – І, ось, в суботу ми отримали підтвердження з Міністерства економіки, що беремо участь у проєкті, і маємо можливість ще до кінця цього року підписати попередні договори з банком».

Сергій Надал додає, що проєкт передбачає придбання комунальним підприємством «Міськавтотранс» Тернопільської міської ради 15-ти нових автобусів за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку, що надаються у вигляді кредиту на пільгових умовах в обсязі 2 млн Євро строком на 13 років.

Для забезпечення виконання підприємством боргових зобов’язань за запозиченням Міністерства фінансів України для реалізації проекту «Міський громадський транспорт України», депутати підтримали також надання місцевої гарантії Тернопільської міської ради.