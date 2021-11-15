Академічна спільнота Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя проводжає в останню дорогу багаторічного ректора, заслуженого діяча науки і техніки України, член-кореспондента НАН України, д.т.н., професора Петра Володимировича Яснія, який відійшов у вічність 13 листопада 2021 року.

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Упродовж цих днів друзі, колеги, студенти прощаються з покійним, запалюють лампадки і приносять квіти до головного корпусу університету, віддаючи у такий спосіб останню шану Петру Володимировичу. Прощання проходить з дотриманням усіх карантинних вимог.

Чин похорону відбудеться 15 листопада об 11.00 у фойє головного навчального корпусу університету (вул. Руська, 56). Про це повідомляють на сайті ВУЗу.