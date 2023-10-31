Янголом повертається додому тернополянин Олег Якубець. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Сьогодні, 31 жовтня о 19.30 у Домі печалі на вулиці Микулинецькій відбудеться панахида за захисником. У середу, 1 листопада об 11 годині Тернопіль прощатиметься з воїном.

“Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника. Царство небесне нашому Герою! Вічна та світла йому пам’ять!”, – ідеться у зверненні очільника громади.